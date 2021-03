Mehr Corona-Infektionen bei stärkerem Pollenflug

Wie die Studie zeigt, stieg an Orten ohne Lockdown-Regelungen die Covid-19-Infektionsrate im Schnitt um vier Prozent, wenn sich die Anzahl der Pollen in der Luft um 100 pro Kubikmeter erhöhte. In manchen deutschen Städten seien im Untersuchungszeitraum zeitweise pro Tag bis zu 500 Pollen auf einen Kubikmeter gekommen - dabei stiegen die Ansteckungsraten um mehr als 20 Prozent, so das Forscher-Team.