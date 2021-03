Müssen Frauen wegen Corona zurück an den Herd?

Die Coronakrise hat die Voraussetzungen für Frauen noch einmal verschärft: Viele Frauen sind im Dienstleistungssektor tätig. Vor allem Gastronomie, Tourismus und körpernahe Dienstleister - also Branchen mit einem hohen Frauenanteil - waren von den Lockdowns und Schließungen betroffen. Dazu kommt, dass sehr viele Frauen in Teilzeit arbeiten oder geringfügig beschäftigt sind - sie gehören also zu jenen, die in Krisen als erstes gekündigt werden. „Die Pandemie drängt die Frauen zusätzlich in die Teilzeit. Viele hatten Betreuungspflichten und mussten deshalb ihre Arbeitszeit reduzieren, um im Lockdown bei den Kindern zu sein und diese beim Homeschooling zu unterstützen“, berichtet die ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Iris Seewald. Die Kinderbetreuung blieb also vor allem an den Frauen hängen - wieder einmal. „Viele Beispiele zeigen uns, dass sich die klassische Rollenverteilung durch die Coronakrise wieder fest in den Familien einzementiert hat. Auch bei Partnerschaften, die bisher als gleichberechtigt galten, hat es oft einen Backlash gegeben.“