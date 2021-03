Alko-Lenkerin kippte auf Bahngleis

Die Frau hatte ihren Pkw am Vormittag auf dem öffentlichen Parkplatz beim Bahnhofgelände abgestellt. Gegen 22.30 Uhr kam sie zu ihrem Fahrzeug zurück. Einem von der Polizei durchgeführten Test zufolge, hatte sie in der Zwischenzeit Alkohol konsumiert. In weiterer Folge landete sie statt am Zielort auf dem Bahngleis. Das Fahrzeug wurde mit einem Kranwagen der Feuerwehr geborgen.