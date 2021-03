52 Wahlkartenkuverts wurden gestohlen und verteilt

Für Riesenaufregung sorgt ein mysteriöser Diebstahl in der Gemeinde St. Jakob im Rosental. Dort sind am Freitag in mehreren Haushalten leere Kuverts aufgetaucht, in denen sich zuvor Wahlkarten für die Gemeinderatswahl befunden hatten. Die Polizei ermittelt und auch die Landeswahlbehörde wurde eingeschaltet.