Lehrerin (33) stürzte am Zwillingskogel in Tod

Keine Eintragung im Gipfelbuch

Am Gipfel gab es an diesem Tag keine Eintragungen. Am Jagersteig konnte man jedoch verschneite Spuren bis direkt unter dem Gipfel, unklar ob von einer oder mehreren Personen, finden. Man konnte anfänglich einer im Abstieg den Weg verlassende Spur folgen die jedoch bereits wieder vom Neuschnee zugedeckt worden war. Man seilte sich an mehreren Stellen ab. Fand an anderen Stellen teilweise erneut Spuren. Der Bereich wurde wiederholt von mehreren Mannschaften abgesucht.