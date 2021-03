Fettes Minus in den Skigebieten

Unsicherheit herrscht auch in Bezug auf das Saisonende. So plant man in Lech, die Anlagen bis zum 11. April geöffnet zu halten. Von Woche zu Woche hangeln will man sich bei der Silvretta Montafon. In Gargellen sollen die Anlagen bis 11. April laufen, ab 12. März aber nur mehr am Wochenende. In Warth und im Brandnertal endet die Skisaison heuer am 5. April, ebenso am Golm. Am Sonnenkopf soll spätestens am 18. April Schluss sein, eventuell schon vorher.