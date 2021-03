Hoffnungsschimmer am Gastronomie-Horizont

Um die dramatische Lage am Vorarlberger Arbeitsmarkt zu entschärfen, hat der Bund bereits einige Schritte gesetzt: Für 62.000 Menschen, die in Kurzarbeit waren, wurden rund drei Millionen Euro gezahlt. Derzeit befinden sich 24.000 Männer und Frauen aus 3000 Betrieben in Kurzarbeit. Ab Juli wird es diesbezüglich ein neues Modell geben, um ganz spezifische Branchen durch die Krise zu bringen. Der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Marco Tittler will unter anderem Langzeitarbeitslosigkeit vorbeugen. „Krisen bringen immer die Gefahr mit sich, dass die Sockelarbeitslosigkeit steigt.“ Im Kampf dagegen setzt Tittler auf Qualifizierungsangebote. 59 Millionen Euro stellt der Bund zur Verfügung. Mehr als 3000 Vorarlberger profitieren derzeit davon.