Wimberger greift nach der Spitzenposition

Klare Linien statt Marken-Wirr-Warr, einheitliche Logos und Farben - Ordnung brachte Christian Wimberger zuletzt mit seinem Team in den Unternehmensauftritt, der nun auch bald an der neuen Zentrale in Lasberg sichtbar werden soll. „Derzeit läuft das Umbranding des Fuhrparks“, sagt der Unternehmens, der gemeinsam mit Norbert Königsecker die Geschäfte führt.