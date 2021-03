Südkorea: Transgender-Soldatin tot aufgefunden

Die erste Transgender-Soldatin der südkoreanischen Streitkräfte ist ein Jahr nach der Entlassung aus der Armee wegen ihrer Geschlechtsumwandlung tot in ihrer Wohnung in Cheongju aufgefunden worden. Die psychiatrische Klinik, in der die 23-Jährige in Behandlung war, hatte zuvor die Polizei verständigt.