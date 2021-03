„Müssen jetzt noch einmal Zähne zusammenbeißen“

„Wir sind fast ein Jahr in der Corona-Pandemie. Veranstaltungen, Tourismus und Gastronomie können nicht stattfinden. Und das ist vor allem für unsere Wirte eine sehr, sehr schwierige Situation“, so Köstinger. Sie habe „vollstes Verständnis, das jeder wieder aufmachen möchte.“ Man sei jetzt aber in einer schwierigen Phase: „Wir müssen die Zähne zusammenbeißen und über diese Zeit tauchen, bis wir genug Impfungen haben und dass das mit den Eintrittstests funktioniert.“ Normalität stellt die Ministerin bis zum Sommer in Aussicht.