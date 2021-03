Öffnung in Trippelschritten: Gastronomie ist sauer

Mahrer: „Haben jetzt den Fuß in der Tür“

Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer kann der Öffnung der Gastgärten etwas Positives abgewinnen, wie er zur APA sagte: „Jetzt haben wir den Fuß in der Tür. In einem nächsten Schritt bringen wir die Gäste in die Lokale, Hotels und Veranstaltungssäle.“ Die Kammer-Spitze fordert weiter einen Stufenplan zur Öffnung aller Branchen. „Illegale Treffen und Feiern ohne Tests und ohne Sicherheitsmaßnahmen sind das viel größere Risiko als eine Öffnung auf Basis aller Konzepte, die bereits im Sommer funktioniert haben“, so Generalsekretär Karlheinz Kopf.