Spitzenkoch holte mit Bürgerliste die Absolute

In der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard kam es am Sonntag, wie berichtet, zu einem politischen Erdrutsch. Die Liste von Vizebürgermeister Dieter Dohr übernahm das Zepter in der roten Gemeinde. Der Spitzenkoch holte mit seiner Bürgerliste zehn Mandate. Auch die VP gewann zwei. Die SP verlor insgesamt fünf Sitze