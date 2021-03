13 Tote bei Crash in USA: Schlepperei vermutet

Ein Unfall im US-Staat Kalifornien mit 13 Todesopfern beschäftigt nun auch die Grenzschutzbehörde. Am Mittwoch krachten ein Lastwagen und ein Geländewagen an einer Highway-Kreuzung zusammen. Laut der Autobahnpolizei befanden sich 25 Menschen im Alter von 16 bis 53 Jahren in dem Geländewagen. Unter den Toten ist auch der Fahrer des Autos, ein Mann aus der mexikanischen Grenzstadt Mexicali.