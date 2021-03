Anti-Bodyshaming-Kampagne sorgt für Wirbel im Netz

So kam es, dass sie sich tatsächlich diese Wimpern kaufte, aber beim Versuch, sie an den Augenlidern anzubringen, habe es Klick gemacht: „Ich fragte mich, was tu‘ ich denn da? Ich hab sie dann weggeworfen.“ Sie dachte an all die Frauen, die vielleicht etwas mehr Gewicht haben, oder eine Narbe oder ähnliches, und wie es denen dann wohl geht, wenn sogar sie mit ihrem Selbstbewusstsein so damit gehadert hat. „Ich wollte etwas gegen Bodyshaming machen“, war ihr Entschluss. Innerhalb ihrer Vereins-Community fragte sie, wer mitmachen möchte und rund 40 Frauen meldeten sich, um ihre eigene Geschichte zu erzählen - und zwar auch in Form von Bildern, teils mit viel nackter Haut.