Nach Haslauer nun Stöckl im Visier des Kanzlers

Nach einer Entspannung sieht das nicht aus. Salzburgs Gesundheitsreferent erklärt sich die Zahlen des Kanzlers mit dem Datum, an dem sie abgerufen wurden. „Wir bestellen immer am Donnerstag, nach den Dosen, die für uns auch verfügbar sind. Dann werden die Stoffe in der kommenden Woche geliefert und geimpft. Die können am Wochenanfang nicht in der Statistik sein.“ Bisher haben in Salzburg 32.561 Bürger die erste, 13.556 die zweite Teilimpfung erhalten.