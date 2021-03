14. März: Heute ist „Tag des Steaks“!

Außen Röstaroma, innen zart rosa und saftig - so sieht ein perfektes Steak aus. Geht es allerdings um die Zubereitung, trauen sich viele Hobbyköche nicht an das exquisite Rindfleisch heran. Dass dabei ein tolles Ergebnis gar nicht so schwer ist, weiß Sänger Pablo Grande. In seinem Heimatland Argentinien ist das Stück Rindfleisch ein wichtiger Bestandteil der traditionellen Küche und dadurch auch eine seiner Lieblingsspeisen. Wie das perfekte Steak gelingt, verrät er passend zum Tag des Steaks am 14. März in fünf Insider-Tipps.