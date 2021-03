Hilaria Baldwin: Geheimnis um Baby Lucia gelüftet

Hilaria Baldwin stand erst kürzlich im Mittelpunkt eines Skandals. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie allen vorgegaukelt habe, sie sei eine gebürtige Spanierin, obwohl sie in Wahrheit als Hillary Lynn Hayward-Thomas in Boston geboren wurde. Sogar ihren Akzent würde sie faken. Sie erklärte das damit, dass sie als Kind oft im Urlaub in Spanien gewesen sei und diesen Akzent angenommen habe. Er komme und gehe, je nachdem wie aufgeregt sie sei.