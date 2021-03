100 Tage Rot-Pink: Wer fällt auf, wer fällt durch?

Platz 4: Verkehrsstadträtin Ulli Sima

Eröffnete die rot-pinke Ballsaison mit einem Eiertanz. Will die Welt retten, aber niemandem wehtun – viele Projekte gibt es nur, wenn die Bezirke zustimmen. Also nie. Handelte sich mit ihren Plänen zu Praterstraße & Co. gleich einmal eine Demo ein. Viele trostlose Plätze, einst architektonische Höllenschlunde, werden aber dank Sima jetzt grüner (Praterstern).