200 Euro für Reinigung: Pelzjacke verschwunden

Der Mann gab an, die Jacke zu einem Rufpreis von 800 Euro feilbieten zu wollen. Dazu müsse sie ihm zuvor aber noch 200 Euro für eine Reinigung übergeben, was die Frau tat. Nachdem die Frau jedoch wiederholt niemanden an der angegebenen Telefonnummer erreichen konnte, erstattete sie nunmehr die Anzeige.