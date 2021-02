Ausreisekontrollen in Mayrhofen: Start reibungslos

In Mayrhofen im hinteren Zillertal in Tirol gilt wegen der Verbreitung der Südafrika-Mutante seit Samstagmitternacht eine Ausreisetestpflicht. Die Kontrollen sind „reibungslos“ gestartet, sagte Polizeisprecher Stefan Eder. 400 Fahrzeuge mit 450 Personen wurden bis Mittag kontrolliert, nur in fünf Fällen sei kein notwendiger negativer PCR-Test vorgelegt worden. Dies sei aber dann von den Betroffenen nachgeholt worden.