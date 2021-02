Corona: Mayrhofen soll eine Woche isoliert werden

Für Mayrhofen im Tiroler Zillertal ist offenbar eine drastische Maßnahme geplant: Nachdem dort am Dienstag ein Cluster in einem Kindergarten sowie ein Fall in der Neuen Mittelschule bekannt geworden waren - teilweise mit Verdacht auf die südafrikanische Mutation -, soll der Ort dem Vernehmen nach für eine Woche isoliert werden. Ein Verlassen soll nur mit einem negativen Corona-Test möglich sein.