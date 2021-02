Große Dachlawine verlegte Gemeindestraße in Matrei

Gegen 21.30 Uhr rumpelte es in einem Wohnhaus in Matrei in Osttirol: Eine große Lawine donnerte vom Dach auf die Gemeindestraße und verschüttete dieselbe auf einer Länge von rund 25 Metern. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob Personen unter die circa zwei Meter hohen Schneemassen gekommen waren - deshalb wurden die Feuerwehr Matrei, die Bergrettung Matrei und die Rettung alarmiert.