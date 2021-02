Ländle-Torhüter auf den Spuren von Christl Stürmer

Und nun wandelt er auf den Spuren der großen Stars der ORF-Show, allen voran natürlich Christina Stürmer - jetzt will es ihr der Tormann gleich machen. „Für die meisten bin ich halt der Fußballer, aber ich kann noch mehr“, sagt Küng selbstbewusst. Große Illusionen will er sich aber (noch) nicht machen, dazu ist er zu bodenständig. „Ich will weiter kicken, ich will auch auf jeden Fall meine Ausbildung zum Lehrer fertigmachen. Was sich aus der Musik entwickelt, das werde ich dann sehen. Ehrgeiz habe ich natürlich, in allen Lebensbereichen. Aber das ist nicht etwas, was ich unbedingt erzwingen muss!“