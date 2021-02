Wieder sechs Illegale in Deutschkreutz gefasst

Der Strom der illegalen Grenzgänger, die von Ungarn ins Burgenland kommen, reißt nicht ab. Am Donnerstag wurden in Deutschkreutz erneut sechs junge Männer aufgegriffen. „Es dürfte sich um Afghanen oder Syrer handeln, das ist noch nicht ganz klar“, so Bürgermeister Manfred Kölly zur „Krone“.