Kate und William „entsetzt“ über Harry und Meghan

Kein schönes Bild macht es auch, dass das Interview an jenem Tag läuft, an dem die Queen normalerweise in der Westminster Abbey für ihr Königreich betet. Am Sonntag vor dem Commonwealth-Tag kommt die Königsfamilie in der Kathedrale immer für einen Gottesdienst zusammen. In diesem Jahr wird es stattdessen nur eine Fernsehrede der Queen geben.