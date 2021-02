Griechenland wird zum Paradies für Digital-Nomaden

Wer seinen Steuersitz nach Griechenland verlegt und von dem Urlaubsland aus als sogenannter Digital-Nomade arbeitet, muss künftig sieben Jahre lang nur die Hälfte der in Griechenland üblichen Einkommenssteuer zahlen. Damit warb am Mittwoch der griechische Tourismusminister Charis Theocharis bei der Wirtschaftsveranstaltung Delphi Forum. Der griechische Spitzensteuersatz greift ab 40.000 Euro und beträgt 44 Prozent. Digital-Nomaden müssten also mit maximal 22 Prozent rechnen.