WhatsApp will neue AGB mit Info-Kampagne erklären

Angriffe in Richtung der Konkurrenz

WhatsApp hatte zuletzt schon verstärkt im Status-Bereich für seine neuen AGB geworben, mit dem kommenden Banner intensiviert man die Eigenwerbung nun noch einmal. Im Blogeintrag teilt man in einem Seitenhieb noch in Richtung der boomenden Rivalen Signal und Telegram aus: „Andere Apps behaupten, besser zu sein, da sie sogar noch weniger Informationen hätten als WhatsApp. Wir glauben, dass die Menschen Apps möchten, die sowohl zuverlässig als auch sicher sind. WhatsApp benötigt dafür lediglich eine eingeschränkte Menge an Daten.“