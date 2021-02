Zentrales Anmeldesystem auch für Apotheken-Tests

Seit etwa zwei Wochen muss man für einen Covid-Schnelltest nicht mehr zwingend zur Teststraße oder zum Arzt – schließlich kann man sich auch in 66 von 94 Salzburger Apotheken auf Covid testen lassen. Rund 280.000 Tests wurden bisher in österreichischen Apotheken durchgeführt. Die Anmeldung funktionierte dabei bis dato recht vielfältig: Ob telefonisch, auf selbst entwickelten Online-Plattformen oder persönlich waren hier viele Möglichkeiten vorhanden. Die Apothekerkammer Salzburg führte zuletzt Gespräche mit dem Salzburger Roten Kreuz, um die Apotheken in die Plattform „salzburg-testet“ zu integrieren. Hier schien es jedoch Unstimmigkeiten gegeben zu haben – denn die finale Lösung ist nun eine andere. Die Test-Apotheken werden in die Plattform „Österreich testet“ integriert. Die Registrierung der einzelnen Apotheken läuft seit Montag. Auf der Plattform kann man sich auch für Schnelltests in den Bundesländern Kärnten, Steiermark, Burgenland und Oberösterreich anmelden. Laut Apothekerkammer werden aber die Salzburger Apotheken weiterhin auch mit ihren bewährten Anmelde-Systemen arbeiten.