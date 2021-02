Pkw von Zug erfasst: Lenkerin blieb unverletzt

Die Autolenkerin dürfte die S-Bahn der ÖBB beim unbeschrankten Bahnübergang in Lambichl am Dienstag gegen 9 Uhr übersehen haben. Der Lokführer konnte den Zug nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto wurde im Heckbereich getroffen und dann zur Seite geschleudert. Da die Fahrerseite vom Pkw zum Glück nicht beschädigt worden war, blieb die Lenkerin unverletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Frau bereits ausgestiegen. Auch die sechs Fahrgäste und der Triebwagenführer blieben unverletzt. Weil es auch keine schweren Beschädigungen an der Gleisanlage gab, konnte der Zugbetrieb rasch wieder aufgenommen werden.