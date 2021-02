Groß-Groß-Cousin der Queen muss ins Gefängnis

Der Sohn des 2016 verstorbenen Michael Bowes-Lyon und Ur-Enkel des Bruders von Queen Mum erklärte, er habe in der Nacht des Angriffs „zu viel getrunken“, was aber natürlich „keine Entschuldigung“ für seine Handlungen sei. „Ich dachte nicht, dass ich in der Lage wäre, mich so zu verhalten, aber ich muss mich dem stellen und Verantwortung übernehmen.“ Er habe sich professionelle Hilfe gesucht und es sei wichtig gewesen, „sich so schnell wie möglich schuldig zu bekennen“.