Land beschließt heute Millionen gegen Bahnlärm

Beim Schutz vor „Zugdonner“ in Kärnten macht die Politik endlich Tempo. Heute beschließt die Regierung ein millionenschweres Lärmschutz-Paket für betroffene Gemeinden; Bürgerinitiativen in Europa schließen sich zu einer Allianz zusammen; in Klagenfurt sollen Lärmhotspots endlich entschärft werden: Messungen starten.