Zurückgeholte „Plastikbombe“ wurde entschärft

Auch an einer anderen Umweltfront wächst die Kritik. Grund der Empörung - unter anderem bei Niederösterreichs Umweltlandesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) und dem grünen Anti-Atom-Mandatar Martin Litschauer: Wie berichtet, will die AKW-Lobby in der Slowakei im Mai den Start des brandgefährlichen Schrott-Reaktors Mochovce durchboxen. Dieser liegt nur 100 Kilometer von unseren Grenzen entfernt.