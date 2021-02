Illegal exportierte Plastikflut schwappt zurück

Nach einer geheimen „Kommandoaktion“ sind am Wochenende 100 Tonnen Plastik - die hauptsächlich von einer Firma im Großraum Amstetten (NÖ) illegal nach Malaysia exportiert worden waren - am Bahnhof in Enns (OÖ) eingelangt. Experten öffnen am Montag die verplombten Container, um diese auf ihren Gift-Inhalt zu prüfen.