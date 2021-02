SPÖ-Streit mit Nationalbank

Bestätigt sieht sich die SPÖ in der Amtshaftungsklage gegen die Republik (siehe Wirtschaft in unserer heutigen Printausgabe). Seine Kritik an Finanz-, Innen- und Justizministerium aufgrund fehlender Akten bekräftigt SPÖ-Klubchef Robert Hergovich. Ungeklärt bleibe auch die Frage, warum die Finanzmarktaufsicht und die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) auf Whistleblower-Warnungen nicht reagiert haben. Konkrete Anschuldigungen belegen Protokolle aus 2015 (siehe Faksimile in unserer heutigen Printausgabe Burgenland).