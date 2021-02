Ein Sieg, ein Corona-Comeback und starke Mellauer

Eigentlich gilt die Sibratsgfällerin Vanessa Nußbaumer als Speedspezialistin. Allerdings bewies die 22-Jährige gestern mit ihrem Sieg beim FIS-RTL in Bad Hofgastein, dass sie auch eine exzellente Riesentorläuferin ist. Nicht der erste Erfolg in dieser Saison in dieser Disziplin: Schon Mitte Dezember hatte die Head-Pilotin in Hochfügen einen Sieg einfahren können. „Es freut mich, dass es in diesem Winter auch im Riesen so gut funktioniert“, sagt „Nessi“, die erst seit Beginn dieser Saison zum ÖSV-Kader gehört. Ihr Hauptfokus gilt aber dennoch weiterhin den schnellen Disziplinen. „In der Abfahrtseuropacup-Wertung bin ich aktuell Dritte. Diesen Platz möchte ich auf jeden Fall bis zum Schluss halten“, verrät die Wälderin. Verständlich hätte sie damit doch für die kommende Saison einen fixen Startplatz im Weltcup sicher.