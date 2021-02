Liensberger: „Diese Medaillen beflügeln mich“

Dass ihr im Weltcup der erste Sieg noch fehlt, tut diesen Ambitionen keinen Abbruch. Der WM-Titel im Parallel hat sie lockerer gemacht. Glaubt auch Damen-Boss Christian Mitter: „Man glaubt als Trainer vor jedem Rennen an einen Dreifach-Sieg“, scherzte der Steirer, „aber im Ernst: Wir haben hier zwei Damen in der Topgruppe - also mischen wir mit. Aber natürlich ist das Gedränge um die ersten drei Plätze groß.“ Liensberger wird wieder viel Herz in den Gold-Kampf werfen: „Ich kann alles aus mir rausholen, das habe ich gezeigt. Es ist wie in einem Film - und der ist noch nicht zu Ende.“