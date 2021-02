Polizeichef: „Repressalien nein, Konsequenz ja“

ÖVP-Gemeinderat in Grein

Brückl unterstellt auch, dass Pilsl „parteipolitisch motiviert handle“, wenn er Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen, zumindest die radikalen darunter, kritisiere. Tatsächlich ist der Landespolizeichef ein kleiner ÖVP-Funktionär in Grein: „Ich bin in Grein ÖVP-Gemeinderat, das war’s dann. Da geht es ausschließlich um das Zusammenleben in Grein und da möchte ich auch weiter meinen Beitrag leisten. Das hat Null damit zu tun, wie ich meine Funktion ausübe.“ Er habe rote, schwarze und auch blaue Minister gehabt, aber den Eid auf die Republik geschworen und so verstehe er sein Amt auch.