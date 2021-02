Schonungsloser FPÖ-Angriff auf Chef der Polizei

FPÖ-Politiker Brückl bezieht sich in der Anfrage an Innenminister Karl Nehammer, ÖVP, (Antwortfrist 14. März) unter anderem auf einen „Krone“-Artikel, über einen „Spaziergang“ von Kritikern der Corona-Maßnahmen, in dem Pilsl so zitiert wird: „Wir wollen keine Zustände wie in den USA. Bei den Demos treiben sich zunehmend Rechtsextreme und Staatsverweigerer herum. Da passen wir genau auf.“ Anderswo habe Pilsl diesbezüglich auch vor einem „Mob“ gewarnt.