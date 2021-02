OÖ-Skigebiete: Umsatzminus von bis zu 65 Prozent

Das Ziel sind offene Skipisten bis Ende März

Auf alle „Pistenflitzer“ warten noch einige Wochen Pistenspaß. In Hinterstoder und am Hochficht ist ein täglicher Betrieb bis Ende März geplant. Auf der Wurzeralm reduziert man Anfang März den Betrieb und hat nur mehr am Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet. „Wenn das Wetter mitspielt erwarten wir uns für das Wochenende mehr Gäste. Unterm Strich bleibt aber ein kräftiges Minus“, so Paschinger. „Wir rechnen mit einem Minus von 65 Prozent“, weiß Holzinger.