Maserati Grecale: Erste Bilder des neuen Italo-SUV

Die gewollt unscharfen Fotos lassen zumindest einige Details erahnen. In der Front deuten sich große Luftöffnungen und LED-Scheinwerfer an, am Heck sind zudem zweigeteilte Rückstrahler erkennbar, die mit ihrer Grafik das Bumerang-Design der Rückleuchten des von 1998 bis 2001 gebauten und von Giugiaro entworfenen 3200 GT zitieren. Außerdem zu sehen sind ein Dachkanten-Heckspoiler, eine abfallende Dachlinie sowie vier Einstiegstüren.