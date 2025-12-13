Überangebot an Erdäpfeln, Knappheit bei Eiern

In Niederösterreich erhielten Bauern laut Landwirtschaftskammer für gute Kartoffelqualitäten zuletzt bis zu 0,20 Euro je Kilo, in Oberösterreich zahlten die Packbetriebe rund 0,15 Euro. „Wirtschaftlicher wäre es, die Erdäpfel gleich im Boden zu lassen, aber Lebensmittel sind einfach viel zu wertvoll“, sagte der Obmann der Gemüse-, Erdäpfel- und Obstbauern in Oberösterreich, Ewald Mayr, Ende November dem ORF Oberösterreich. In Supermärkten kostet das Kilo Erdäpfel– nicht in Aktion – derzeit von 0,80 Euro im 5-Kilo-Sack bis 2,33 Euro für Bio-Beilagekartoffel.

In der Saison 2024/25 bekamen Kartoffelbauern im Schnitt rund 0,30 Euro je Kilogramm, das Jahr davor waren es 0,45 Euro. Aufgrund der guten Preislage wurde die Kartoffelanbaufläche in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet.