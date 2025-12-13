Unverzichtbar? Was Upamecano von Bayern fordert

Wo liegt die sportliche Zukunft von Dayot Upamecano? Diese Frage wird immer mehr zur Nervenschlacht zwischen den Bayern und dem Franzosen. Am Ende der Saison läuft sein Vertrag aus – es droht ein ablösefreier Abgang. Nun ist durchgesickert, was sich der Verteidiger seine Verlängerung in München wohl kosten lassen will.
Da werden in München wohl Erinnerungen an David Alaba wach. Seit der ÖFB-Kapitän als Abwehrchef einst ablösefrei von München nach Madrid gewechselt ist, will man bei den Bayern die Wiederholung eines solchen Szenarios unbedingt vermeiden – doch jetzt erlebt man ein Déjà-vu.
Der Vertrag von Abwehrchef Upamecano läuft Ende der Saison aus, alle Versuche, das Arbeitspapier vorzeitig zu verlängern, sind gescheitert und der Franzose hat offenbar Angebote mehrere Top-Klubs. Deshalb hat er es nun auch nicht mehr so eilig, einen Vertrag beim Rekordmeister zu unterschreiben.
Verhärtete Fronten
Vielmehr geht seine Seite gestärkt in die Gespräche mit den Bayern-Verantwortlichen. Das offenbaren auch die angeblichen Forderungen, die der 27-Jährige stellt. Wie die „Bild“ berichtet, soll man sich ein Gehalt von rund 20 Millionen Euro pro Jahr und einen Unterschriftbonus von ebenfalls etwa 20 Millionen vorstellen.
Damit würde der Franzose zu den Spitzenverdienern in München zählen. Die Bayern betonen zwar, wie wichtig Upamecano für das Team ist, wollen sich aber nicht unter Druck setzen lassen – deshalb ist eine Einigung derzeit nicht abzusehen. Mal sehen, ob der Verteidiger tatsächlich zu einem Alaba 2.0 wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.