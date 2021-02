Kärntner Feuerwehren erhalten neues Gesetz

399 Freiwillige Feuerwehren gibt es in Kärnten, insgesamt stellen sich mehr als 20.000 Blauröcke in den Dienst der guten Sache. Ohne Feuerwehren geht wenig bis nichts. Darum erhalten sie am Dienstag in der Regierung auch ein modernes neues Gesetz. Die „Krone“ stellt wesentliche Inhalte des Regelwerks vor.