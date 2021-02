Landeshauptmann: „Zu früh für weiteres Öffnen“

„Jetzt über weitere Öffnungsschritte zu entscheiden, ist noch zu früh“, vertröstet LH Thomas Stelzer (ÖVP) uns alle. Denn die Auswirkungen der jüngsten Lockerungen, aber auch die weitere Verbreitung der Virusmutationen könnten derzeit noch nicht seriös abgeschätzt werden. In einer Aschermittwochsbotschaft an die CSU in Bayern äußerte Stelzer seine Skepsis gegenüber den Grenzhürden.