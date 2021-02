Ausreise-Kontrollen: Bisher 1600 Zurückweisungen

EU-Protest gegen Grenzschließungen

Die Tiroler Ausreise-Kontrollen gelten vorerst bis zum 21. Februar. Deutschland hatte am Dienstag das Einreiseverbot aus Tirol bis 3. März verlängert. Die EU-Kommission hatte in einem Brief an alle Mitgliedstaaten ihren Protest gegen die Grenzschließungen angesichts der Coronavirus-Pandemie bekräftigt.