Berufspendler brauchen erst ab Freitag Nachweis

Tirol als „Virusvarianten-Gebiet“ eingestuft

Der Großteil Tirols und Tschechien wurden von Deutschland als „Virusvarianten-Gebiete“ eingestuft. Von hier dürfen - von einigen Ausnahmen abgesehen - fast nur noch Deutsche und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland einreisen. Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) ordnete in Absprache mit Bayern und Sachsen stationäre Kontrollen an diesen Grenzabschnitten an.