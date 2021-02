Hofer: Van der Bellen soll die Regierung entlassen

Er mache sich Sorgen, dass „das Land so an die Wand gefahren wird, dass es für unsere Kinder keine schöne Zukunft geben wird“ - mit diesen Worten hat FPÖ-Chef Norbert Hofer am Aschermittwoch, traditionell ein Poltertag der Freiheitlichen, angekündigt, bei einem Termin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen diesen um die Entlassung der türkis-grünen Bundesregierung zu bitten. Van der Bellen möge die Reißleine ziehen und Neuwahlen ermöglichen, so Hofer bei einer Pressekonferenz am Vormittag.