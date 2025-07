Trump hat Nase voll, Selenskyj dankt den USA

Wegen der mit unverminderter Härte geführten Kampfhandlungen in der Ukraine setzt Trump Russland unter Druck. Da er keine Aussichten auf einen Waffenstillstand erkennen könne, will der Republikaner in weniger als zwei Wochen US-Sanktionen gegen russische Handelspartner verhängen. „Es gibt keinen Grund zu warten. Wir sehen einfach keine Fortschritte.“ Er sei von Putin enttäuscht, meinte Trump. „Ich habe kein Interesse mehr daran, mit ihm zu reden. Früher hatten wir so nette Gespräche, so respektvolle und gute Gespräche. Und dann sterben in der nächsten Nacht wieder Menschen durch Raketen, die auf die Städte fliegen“, zog der US-Staatschef Bilanz.