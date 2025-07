Persmanhof-Causa: Mehr Miteinander, weniger Hetze

Fakt ist, der Peršmanhof ist eine wichtige und mahnende Gedenkstätte, die an die Gräuel des Zweiten Weltkriegs erinnert. Elf Menschen – darunter auch Kinder – wurden dort kurz vor Kriegsende erschossen und somit zu weiteren Opfern dieses durch die NS-Diktatur ausgelösten, schrecklichen globalen Konfliktes. Umso trauriger ist es, dass dieser Ort aufgrund eines Antifa-Camps und eines dadurch ausgelösten Polizeieinsatzes nun – gerade im Gedenkjahr 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – in einem doch eher verzerrten Kontext in den Mittelpunkt rückt.