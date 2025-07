Spar lockt mit neuen Aktionen Kunden zur Handy-App

Freilich wollen viele wissen, wie es um den Datenschutz steht. Berkmann: „Die App ist datensparsam. Zur Verwendung ist die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen erforderlich. Persönliche Daten wie Name, Adresse oder Geburtsdatum muss man nicht angeben.“

Digitaler Pfandbon als Hit bei den Kunden

Ein Hit sei der digitale Pfandbon: „Nach dem Einwurf der Flaschen am Automaten kann man wählen, ob man den Betrag als Papierbon oder digital will. Um den Bon digital zu erhalten, muss der QR-Code vom Display des Pfandautomaten aus der Spar-App heraus gescannt werden. Statt einem Papierbon bekommen App-Nutzer dann den Pfandbetrag automatisch in der App gutgeschrieben.“